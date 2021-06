Tanz ist nicht gleich Tanz – das Dilemma mit der Vergnügungssteuer

Wer sich bei einer Veranstaltung vergnügen will, muss meistens dafür zahlen. Nicht nur Eintritt, sondern auch Vergnügungssteuer. Sie wurde früher Lustbarkeitssteuer bezeichnet, ihr Ursprung liegt im Mittelalter. In jedem Bundesland gibt es eine Rahmengesetzgebung, die von den Gemeinden in eigenen Verordnungen umgesetzt werden.

Das Wiener Vergnügungssteuergesetz wurde zuletzt 2005 novelliert; es gilt u. a. für Filmvorführungen, Sportwettkämpfe, Videotheken und eben den Publikumstanz. Es gibt diverse Steuersätze, nur im Falle des Publikumstanzes müssen zusätzlich zu 20 Prozent Umsatzsteuer auch noch 15 Prozent Vergnügungssteuer an die zuständige Magistratsabteilung 6 (Rechnungs- und Abgabewesen) abgeliefert werden. 2014 wurden dadurch bei 6100 Veranstaltungen fünf Millionen Euro eingenommen.