„Tannhäuser“ in Bayreuth: Eine der besten Opernproduktionen

Bei Kratzer geht es nicht um Sexualität versus Religiosität, sondern um schräges vagabundierendes Künstlerleben versus Spießertum. Dafür stellt er der Venus eine Dragqueen (grandios: Le Gateau Chocolat) und einen Kleinwüchsigen (exzellent: Manni Lauterbach als Oskar) zur Seite, die mit ihrem alten klapprigen Citroën nach Bayreuth fahren, das Festspielhaus entern, das Türschild am Dirigentenzimmer gendergerecht ändern und in der ersten Pause sogar eine große Show beim Teich am Fuße des Grünen Hügels abziehen.

Extrem berührend ist schon die Ouvertüre, bei der die Truppe einen Obstler auf den verstorbenen Tenor Stephen Gould trinkt. Er hatte im Jahr 2019 in der Premiere gesungen. Als sein Foto eingeblendet wird, gibt es während der Musik Zwischenapplaus - Ihr Rezensent kann sich nicht erinnern, so etwas je in Bayreuth gehört zu haben.

Nicht nur Tannhäuser verfällt diesen schrägen Vögeln, auch Elisabeth geht mit Wolfram erst ins Bett, als er sich die Perücke von Tannhäuser aufsetzt.

Es gibt aber nicht nur Witz und schrille Ideen, sondern eine erstklassige Personenführung und eine tiefgründige Analyse der Büßergeschichte. Die Aktualisierungen seit der ersten Aufführung vor fünf Jahren mit Spitzen gegen die Politik und gegen den Wagner-Fanatismus machen diesen Abend noch besser.