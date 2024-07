"Tancredi" in Bregenz: Mit Lesben und Koks für ein Netflix-Publikum

Ben Baurs Drehbühne ist authentisch einem abgewohnten, verfallenen italienischen Palazzo nachempfunden, Marien-Altar, Folterkammer inklusive. Mit seiner präzisen Personenführung lässt Gloger Figuren, wie man sie aus Krimi-Serien kennt, auftreten. Das sorgt für eine gewisse Kurzweil, würde für Netflix funktionieren, mutet aber etwas seltsam an, wenn grobschlächtige Typen den Operntext intonieren. Der nahezu inflationäre Einsatz von Klischees – Kokain wird in Teddy-Bären versteckt, irgendjemand bedroht ständig jemanden mit einem Messer – und gut choreographierte Massenschläger-Szenen lassen keine Ruhe aufkommen. Das wird im Laufe der drei Stunden etwas fad.

Tancredi, eine Hosenrolle, ist bei Gloger eine Lesbe, die sich als Mann verkleidet und Amenaide begehrt. Ihre Liebe scheint aussichtslos, denn in diesem Milieu wird diese Art von Frauenliebe nicht geduldet. Das wäre aber in einer mittelalterlichen Gesellschaft nicht anders.

Sonderkommando

Gloger hängt dann auch noch das dramatische Finale, das Rossini für eine Aufführung in Ferrara komponiert hat, an und lässt ein Sonderkommando der Polizei den Drogenring sprengen, während Titeldarstellerin Anna Goryachova ihre endlos erscheinende Todesszene abwickelt. Das gelingt mit ihrem dunklen, aber zuweilen etwas matten Mezzosopran ganz gut. Dass sie ihre Liebe zu Amenaide auf ein Leintuch mit zwei wie zu Eheringen verbundenen Weiblichkeitssymbolen sprayt, grenzt ans Banale. Die Beste in dieser Produktion ist Mélissa Petit. Betörend intoniert sie ihre Koloraturen. Ihr in allen Lagen, auch in ganz hohen, golden timbrierter Sopran überstrahlt alles.

Antonino Siragusa zeigt als Argirio, der seine Tochter verurteilen soll, echte Emotionen, bleibt aber stimmlich hinter dem Darstellerischen zurück. Andreas Wolf, der am Vorabend als Eremit im „Freischütz“ auftrat, überzeugt mit seinem Bass als brutaler Unhold Orbazzano. Laura Polverelli ergänzt solide als Isaura. Der von Lukáš Vasilek gut einstudierte Prager Philharmonische Chor schöpft seine Möglichkeiten aus.