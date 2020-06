"Tamerlano": Domingo mit Alter Musik in Salzburg

Osmanischer Sultan wird von mongolischem Heerführer besiegt. Der eine heißt Bajazet, der andere Tamerlano (Vorbild ist Timur, der Lahme, daher der Name).

Tamerlano, urböse, tut Bajazet gegenüber auf lieb, weil er dessen Tochter Asteria heiraten will. Bajazet, total gekränkt, will das verhindern und schluckt am Ende Gift, um seinem Gegner nur nicht den Triumph zu gönnen. Das rührt Tamerlano, er heiratet eine andere (Irene), alles ist gut, nur Bajazet tot.

Das ist verknappt die Geschichte von Georg Friedrich Händels "Tamerlano", einer brillanten, einfallsreichen, fabelhaft orchestrierten, mit einem traurigen Grundton versehenen Oper. Und wir sehen wieder einmal: Oft sind die Mächtigen dieser Welt nicht von Inhalten, sondern von Bedürfnissen getrieben.

Das szenisch zu zeigen wäre für die Salzburger Festspiele lohnend gewesen. "Tamerlano" fand jedoch im Großen Haus nur konzertant statt, das aber musikalisch gewinnbringend.

Marc Minkowski brachte die Händel-Oper mit seinen Musiciens du Louvre Grenoble in einer ausgewogenen Mischung aus zarten Lyrismen und großer Dramatik zu Gehör, dazu farbenprächtig und transparent. Dass es trotz alter Instrumente und nicht allzu großer Besetzung keine akustischen Probleme gab, lag wohl daran, dass vor dem Eisernen Vorhang gespielt wurde.

Auch die Sänger trugen das Ihre zum Erfolg bei. Countertenor Bejun Mehta bestach mit klarer Höhe, Ausdrucks- und Strahlkraft und phänomenalen Verzierungen. Dieser Sänger befindet sich auf dem Zenit.