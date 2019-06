Take That in Wien: Mit Minimal-Show auf Talent zurückgeworfen

Aber eigentlich ist so ein „nacktes“ Setting eines für virtuose Musiker, die ihr Talent in den Vordergrund rücken wollen (und können). Wenn Take That sich jetzt so inszenieren und nicht mehr die „Boys“, ihre Körper und ihre Persönlichkeiten in den Fokus rücken, strecken sie sich damit vermutlich nach der Decke des schrumpfenden Publikums und des damit geschrumpften Budgets. Der Haken ist nur: Sie können die Lücken, die die fehlenden Tanzroutinen und die auf das Minimum reduzierte Show hinterlassen, nur bedingt füllen, können ohne kaschierende, ablenkende Optik auf rein musikalischer Ebene nicht restlos überzeugen.

Barlow, um dessen Begabung die Band einst gecastet wurde, singt in der Stadthalle die meisten Solos, wechselt zwischen dem Mikro am vorderen Bühnenrand und dem Klavier hin und her. Aber selbst er hat zu Beginn ein paar Momente, in denen ihm seine Stimme ihre Kraft versagt. Wenig später spielen Mark Owen Gitarre und Howard Donald ein tragbares Keyboard. Es wirkt wie der Versuch, sie nicht überflüssig ausschauen zu lassen, ihnen mangels Tanzroutinen etwas zu tun zu geben, während Barlow singt. Als die Band im Mittelteil verschwindet und Take That als Trio „ Babe“ und „A Million Love Songs“ anstimmen, zeigen sich die Grenzen von Mark Ownes Stimme.