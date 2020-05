Sweet Sweet Moon will nach Südamerika

Die globale Vernetzung kann manchmal sehr böse sein: Peinliche Videos verbreiten sich wie ein Lauffeuer rund um den Globus und machen Menschen unfreiwillig "berühmt". Bei all den Gefahren, die im Internet lauern, werden aber immer wieder auch s schöne Geschichten geschrieben. Im Falle des heimischen Musiker Sweet Sweet Moon war es ein auf YouTube hochgeladenes Video – aufgenommen von They Shoot Music. Dieses zeigt den heimischen Singer/Songwriter auf der Wiener Rahlstiege beim Performen des Songs "I See Things That You Don´t See And That Is Blue, Blue, Black And Dylan". Das ist zwar nichts Außergewöhnliches, hat aber große Wellen geschlagen: Über 600.000 Mal wurde das Video (siehe unten) bereits aufgerufen - überproportional oft von Usern aus Südamerika.