Sven-Eric Bechtolf: Ein Unverbesserlicher macht sich zum Affen

Es war eine Demonstration klassischer Schauspielkunst: Sven-Eric Bechtolf, viele Jahre ein Star an der Burg, brachte am Stadttheater Gmunden seine Dramatisierung von Franz Kafkas „Ein Bericht für eine Akademie“ zur Premiere. Von eben dieser aufgefordert, rekapituliert Rotpeter, einst an der Goldküste gefangen genommen, über sein äffisches Vorleben. Der Bericht entsteht quasi im Spiel – während sich der Berichterstatter vom Schimpansen in einen aufrecht gehenden Mann im hellen Dreiteiler verwandelt.