Super Bowl: Ushers Halbzeitshow zum Nachlesen

Zum ersten Mal fand der Super Bowl in Las Vegas statt, der glitzernden Oase in Sachen Unterhaltungsindustrie. Aufgetreten ist diesmal der US-amerikanische R-'n'-B-Sänger Usher, den man hierzulande vor allem wegen seines Überhits "Yeah!" kennt. Diesen stimmt er auch bei der Halbzeitshow in der Nacht auf Montag an. Aber kaum war der Refrain einmal gesungen, ging es schon mit dem nächsten Lied weiter.

Usher hatte bei seinem zweiten Halbzeitshow-Auftritt seines Lebens, er ist bereits 2011 gemeinsam mit den Black Eyed Peas aufgetreten, einiges vor, zu viel, könnte man sagen. Denn seine Setlist umfasste dreizehn (!) Songs. Damit füllen andere ein eineinhalbstündiges Konzert. Im Schnitt hatte er eine Minute pro Song, was für die Aufmerksamkeitsgrenze der TikTok-Generation schon eine halbe Ewigkeit bedeutet.

An Ushers seiner Seite zeigten sich in der rund viertelstündigen Show die Musikerinnen Alicia Keys und H.E.R. (an der Gitarre) sowie die Rapper Ludacris und Lil Jon. Zudem waren dutzende Tänzer und Tänzerinnen sowie Blaskapellen Teil des Spektakels. Besonders positiv hervorgetan hat sich dabei die Sängerin Alica Keys, die in einem roten wie glitzernden Leggins-Kleid an einem roten Flügel den Song "If I Ain't Got You" anstimmte. Danach durfte sie mit Usher im Song "My Boo" noch einen Art Paarungstanz aufführen.