Super Bowl: Schmähführen wie auf der Couch

Routine vs. Wildheit

Eschlböck: „Der Spielstil hat sich stark geändert. Brady ist noch der klassische Pocket-Passer. Er kommt aus einer anderen Schule. Er steht für Routine, für Analyse, für Ruhe, für Präzision – Mahomes steht für das Junge, das Wilde, fürs unbekümmerte Drauflosgehen.“

Man hat bei Mahomes auch schon einen Spielzug erlebt, wo er beim Snap in Motion war. Reiterer: „Ja, das haben wir vorher auch noch nicht gesehen. Oder dass er beim Spielzug in die linke Ecke schaut und in die rechte Ecke wirft. Und der Pass kommt aber an. Da ist ein bisschen Magie dahinter. Die Buccaneers wissen: Sie müssen Mahomes unter 30 Punkten halten, sonst haben sie keine Chance.“

Eschlböck: „Ich hoffe, dass er fit ist, der Kopf (Gehirnerschütterung; Anm.) dürfte wieder gut sein, die verletzte Zehe der Nation ist das größere Problem. Aber er wird alles geben – eine Titelverteidigung wäre für Kansas City toll.“ Reiterer: „Und die Buccaneers sind mit jeder Woche stärker geworden.“ Die Chiefs sind Favoriten, aber die Kommentatoren sind sich einig: Brady ist alles zuzutrauen.

Bleibt noch eine Frage: Heißt es DIE oder DER Super Bowl? Die Schüssel oder der Pokal? Reiterer: „Der Duden erlaubt beides, wir haben uns für der Super Bowl entschieden.“ Wobei es sogar Gerüchte gibt, der Bewerb hätte beinahe Super Ball geheißen ...