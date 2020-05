"Super 8": Nostalgie-Bad im Action-Regen

Schon der Titel suggeriert Nostalgie - nach jener Zeit, in der das berühmte Schmalfilmformat in jeder Familie durch die Handkamera ratterte. Super 8: In den 70er-Jahren überaus beliebtes Trägermaterial für Weihnachtsfeste, Urlaube und Amateurfilme. Einst der König unter den Home-Movies, heute nur noch Fetisch für Fans.

Gezielt und gekonnt tauchen Regisseur J. J. Abrams und sein Produzent Steven Spielberg nun in dieses Nostalgie-Becken ein - in die Dekade der Super-8-Filme. Genauer gesagt ins Jahr 1979.



Das Datum ist nicht beliebig. Rund um 1979 entstanden auch wichtige Filme aus Spielbergs Frühphase - "Die unheimliche Begegnung der dritten Art", zum Beispiel, oder "E.T. - Der Außerirdische." Doch selbst wenn man das vergessen haben sollte, fällt es einem schnell wieder ein: Denn Abrams Retro-Sci-Fi-Thriller ist eine hemmungslosen Hommage an seinen Mentor Steven Spielberg und an "E. T."

Es beginnt in einer fiktiven US-Kleinstadt in Ohio. Auf der Suche nach dem perfekten 70er-Look überzieht Abrams seine stimmigen Bilder mit melancholisch-mattem Beige und Braun. Auch das Zeitkolorit ist detailgenau. Im Radio läuft "My Sharona". Kinder kommunizieren mit Walkie-Talkies. Der Walkman auf dem Kopf gilt noch als Sensation. Und eine Gruppe von jungen Schülern will einen Horror-Film auf Super 8 drehen. Für den 13-jährigen Joe eine willkommene Abwechslung. Seine Mutter ist kürzlich ums Leben gekommen, die Stimmung zu Hause deprimierend. Als auch noch die blonde Alice die Zombie-Hauptrolle übernimmt, scheint sein Glück perfekt.



Gedreht wird heimlich nachts auf einer verlassenen Bahnstation. Gleich bei der ersten Probe entpuppt sich Alice als wahres Schauspiel-Talent: Ihre Filmtränen bringen das

ganze staunende Kinder-Team zum Weinen.



Abrams gelingt es in Szenen wie diesen, Augenblicke wundersamer Magie herzustellen, die sich der Kinderperspektive verdanken. Das verbindet ihn mit Spielberg. Allerdings bringt er speziell im letzten Teil des Films nicht genügend Fantasie auf, um aus diesen versunkenen Momenten eine eigenständige Atmosphäre zu gestalten. Stattdessen rast ein Güterzug vorbei, entgleist und reißt das zarte Coming-of-Age-Drama in ein lautes Action-Spektakel hinein. Von wegen Super 8. Ab dann wird's sehr digital.



Eine verheerende Explosion verwüstet die Umgebung, Hunde verschwinden, Menschen auch. Das Militär schreitet ein - und eine außerirdische Kreatur taucht auf.

Wo gerade noch Kinderwunder herrschte, tritt plötzlich massiv die Blockbuster-Logik in Kraft. Und beendet das stimmungsvolle Nostalgie-Bad im Action-Regen.



KURIER-Wertung: **** von *****



INFO: SCI-FI-THRILLER, USA 2011. 112 Min. Von J. J. Abrams. Mit Elle Fanning.