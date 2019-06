Stummfilm "Die Stadt ohne Juden": Suche nach dem Sündenbock

Der jüdische Schriftsteller, Journalist und Sexualaufklärer Hugo Bettauer war eines der ersten Opfer der Nationalsozialisten. Am 10. März 1925 wurde er von einem „Hakenkreuzler“, dem arbeitslosen Zahntechniker Otto Rothstock „Aug’ in Aug“ mit fünf Schüssen niedergestreckt. Zwei Wochen später starb er an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Der Mord erfolgte in den Redaktionsräumen von Bettauers Wochenschrift in der Lange Gasse 5–7 im 8. Wiener Gemeindebezirk, wo heute eine Gedenktafel an die Vorkommnisse erinnert.