Studien: Jedes achte Museum weltweit könnte permanent zusperren

Wie aus der ICOM-Erhebung bei 1600 Museen unterschiedlichster Größe in 107 Ländern hervorging, sehen sich mehr als 80 Prozent aller Einrichtungen gezwungen, ihre Programme in der näheren Zukunft stark einzuschränken. In Ländern Afrikas oder im Pazifikraum sei dieser Anteil noch höher und liege bei 97 %. 12,8 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Institution möglicherweise gar nicht mehr aufsperren werde - das entspräche rund jedem achten Museum weltweit. In arabischen Ländern sahen gar 39% der Befragten eine Schließung als wahrscheinlich an, im Pazifikraum galt ein Viertel der Einrichtungen als bedroht, in Europa nur 8 Prozent.

Die Finanzierungsstruktur von Museen ist je nach Gesellschaft höchst unterschiedlich - bei der ICOM-Befragung befürchteten jeweils rund 40 Prozent der Teilnehmer Einbußen sowohl im Bereich des Sponsorings als auch der staatlichen Unterstützung. Personalreduktionen werden im Schnitt bei 23 Prozent aller Institutionen befürchtet, am stärksten in Nordamerika (39%) und Asien (43%). Während sich die Situation für festangestellte Museumsmitarbeiterinnen und -Mitarbeiter relativ stabil darstelle, sei die Lage für freie Mitarbeiter dramatisch, bemerkt ICOM: 16,1 % der befragten freien Museumsprofis gaben an, vorübergehend ihre Arbeit verloren zu haben, bei 22,6 % wurden Verträge nicht erneuert.