Der gemittelte Einkommensunterschied unabhängig von der Arbeitszeit beträgt 37 Prozent, zudem verdienen männliche Führungskräfte mehr. Insgesamt habe sich der Gender-Pay-Gap im Untersuchungszeitraum jedoch verringert.

Frauen in der Kultur verdienen (deutlich) schlechter)

Die vorliegende Studie, die auf der repräsentativen Befragung von mehr als 900 Institutionen zu 17.000 Beschäftigten beruht, wurde von 2017 bis 2021 vom OGM-Institut in Zusammenarbeit mit Gender-Expertin Petra Unger erarbeitet. Demnach beläuft sich die Zahl der im Kunst- und Kulturbereich bezahlten beschäftigten Frauen auf 55 Prozent, 42 Prozent sind Männer, 3 Prozent definierten sich als non-binär oder ihr Geschlecht war unbekannt.

Große geschlechtsspezifische Unterschiede gab es in der Bezahlung. So beträgt der Einkommensnachteil von ganzjährig in Vollzeit erwerbstätigen Frauen 18,7 Prozent - was deutlich höher ist als der Durchschnitt aller Branchen, wo der Einkommensnachteil bei 14,1 Prozent liegt.