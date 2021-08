Street Art ist eben schöner als eine graue Wand

Der Bauzaun, oder eigentlich die Wand, die den Umbau des Wien Museums am Karlsplatz begleitet, dient in den kommenden Tagen wieder als Ausstellungsfläche, als Leinwand für Street Art. Für den zweiten Teil der Reihe „Urban Natures“ haben Linda Steiner und Friend auf 165 m² einiges an Farbe verbraucht. Die Botschaft hinter diesem noch bis 2022 fortlaufenden Projekt lautet: Städte müssen grüner werden. Zu sehen sind die Arbeiten der beiden KünstlerInnen noch bis 12. September.