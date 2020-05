Streaming von "La Flor": Skorpione und Spione

Ungefähr sechs Stunden sind vergangen, da ertönt plötzlich lautes Schnarchen. Es kommt von der Leinwand – oder, zutreffender formuliert – aus dem Bildschirm.

Wir befinden uns gerade inmitten des längsten Films, der je in Argentinien gedreht wurde. Er heißt „La Flor“, ist 808 Minuten lang – also rund dreizehneinhalb Stunden – und stammt von Regisseur und Drehbuchautor Mariano Llinás. Gerade hat die dritte Episode des dritten Aktes begonnen, als das Schnarchgeräusch einsetzt: Es rührt von einem dürren Privatdetektiv namens Casterman, der in einem Büro in Brüssel sitzt und von dort aus tödliche Spionageeinsätze dirigiert. Offensichtlich ist ihm gerade die Zeit etwas lang geworden und er hat sich in ein Nickerchen geflüchtet.

Gut möglich, dass es dem einen oder anderen Zuseher von „La Flor“ zwischendrin auch so ergeht. Diese Option hat Mariano Llinás wohl eingeplant und den Schnarcher als eine Art spöttischen Meta-Kommentar zu seinem eigenen Filmmarathon eingebaut.

Seit seiner Premiere 2018 heimste „La Flor“ mehrheitlich euphorische Kritiken ein, denn Mariano Llinás hat für das seriellen Erzählen im Kino neue Maßstäbe gesetzt.