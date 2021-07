Strasser als Geschäftsführer des MQ verlängert

Das Wiener Museumsquartier behält seinen Chef: Christian Strasser wird für weitere fünf Jahre als Geschäftsführer an der Spitze der Museumsquartier Errichtungs- und BetriebsgesmbH stehen, wie Kulturminister Josef Ostermayer ( SPÖ) am Mittwoch per Aussendung bekannt gab. Strasser leitet das Museumsquartier seit Oktober 2011.

Sein Vertrag läuft nun bis 30. September 2021. Ostermayer folge damit dem Vorschlag der Findungskommission, die Strasser unter 17 Bewerbungen als besten Kandidaten identifizierte. "Ich bin davon überzeugt, dass Christian Strasser in den kommenden fünf Jahren eine weitere Öffnung des Museumsquartiers und die Vergrößerung des Angebots gelingen wird", wurde der Kulturminister zitiert. Auch die Stadt Wien - in Form von Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny ( SPÖ) - begrüßte die Verlängerung des Vertrags.

Strasser betreute in den vergangenen Jahren aber nicht nur das öffentliche Wohnzimmer Wiens. Interimistisch übernahm er auch die Aufgabe des Aufsichtsratspräsidenten des krisengebeutelten Burgtheaters - Anfang Jänner kündigte er allerdings an, dieses Amt aufgrund der erreichten Stabilisierung des Theaters bei der nächsten Sitzung zurückzulegen. Mitte Jänner übernahm Günter Rhomberg seine Funktion.