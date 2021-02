Steven Spielbergs Tochter Sasha nützt statt Papas Ruhm Omas Talent

Seit damals wollte Spielberg Musikerin werden. Doch erst jetzt, nachdem sie sich mit ihrem Bruder Theo im Duo Wardell einen Namen in der amerikanischen Indie-Szene machen konnte, startet sie als Buzzy Lee solo. „Spoiled Love“ heißt das eben erschienene, beachtenswerte Debüt-Album. Mit Indie-Produzent Nicolas Jaar hat die Amerikanerin neun melancholische Klavierstücke aufgenommen. Jaar gibt ihnen mit spartanischen, raffiniert gesetzten elektronischen Elementen dichte Atmosphäre, während Spielbergs samtige Stimme die Sehnsucht und Verletzung nach einer zerbrochenen Beziehung spürbar macht.

„Ich tendiere dazu, nach einer Trennung immer dem Ex die Schuld daran zu geben, dass es nicht funktioniert hat. In diesen Songs geht es aber darum, dass ich erkannt habe, was mein Anteil daran war, was ich falsch gemacht hatte. Und, dass wir uns beide verstellt haben, um für den anderen zu sein, was der wollte.“