Steve McQueens Filmreihe "Small Axe“: Zwischen Party und Polizei

In seiner ersten Rolle nach seinen „Star Wars“-Auftritten als Finn ist John Boyega im dritten Teil „Red, White, and Blue“ als Leroy Logan zu sehen. „Ich will zur Force“, erzählt er einem Freund, der sich einen „Star Wars“-Witz nicht verkneifen kann: „Willst du ein Jedi werden?“

Nein, Leroy möchte Polizist werden, ein richtiger, britischer Bobby. Sein Vater, der gerade von der Polizei verprügelt wurde, ist deswegen so sauer, dass fast die Beziehung daran zerbricht. Aber Leroy lässt sich nicht abhalten: Er will dafür sorgen, dass auch schwarze Bürger gerecht behandelt werden. Sein Kampf als Außenseiter an allen Fronten ist zermürbend: Leroy Logan hätte das Zeug zum Helden, aber man lässt ihn nicht. Seine Bemühungen enden nicht im Triumph, sondern in einem Kampf, der bis heute noch nicht ausgefochten ist.