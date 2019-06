"Africa" und "Beat it": Der Toto-Gitarrist im KURIER-Interview

Das „Thriller“-Album ist eines der wenigen, bei dem Sie auch in den Credits aufscheinen. Kommt da noch Geld rein?

Oh Gott, nein! Wenn dem so wäre, würde ich jetzt von meinem Space-Shuttle aus mit Ihnen telefonieren. Wir haben eine normale Session-Musiker-Rate bekommen und aus. Das ist okay, aber eigentlich haben sie unsere Dienste sehr, sehr billig bekommen. Denn oft – auch bei „Thriller“ – haben wir manche Songs umarrangiert, ihnen neue Ideen und Hooks dafür gegeben. Dann wurde das so ein Welt-Hit, und jetzt kassieren andere ab.

Ärgert Sie das?

Nein, das waren eben die Anforderungen des Jobs. Ich wollte immer ein toller Session-Musiker werden und habe meinen Traum gelebt. Und wir hatten ja auch viel Spaß dabei. Ich hatte dadurch eine viel spannendere Karriere als ein normaler Rock-Gitarrist, konnte R&B, Soul, Pop und Jazz für die großartigsten Künstler der Welt spielen. Mich ärgert nur, dass man Toto nicht ernst nimmt, weil wir auch diese Studio-Karrieren hatten.

Und dabei waren Sie High-School-Freunde und hatten die Band schon vor den Session-Musiker-Karrieren . . .

Genau! Und Sessions spielen kann auch nicht jeder. Da kommst du ins Studio, weißt häufig nicht, für welchen Künstler du an dem Tag spielst, oder um welchen Stil es gehen soll. Dann schieben sie dir ein Blatt mit ein paar Akkorden vor die Nase, zählen den Song ein, sagen, wir nehmen auf, und du musst ohne je geprobt zu haben abliefern: perfekt im Timing, passend zum Stil des Songs. Das ist ein wahnsinniger Druck. Ich konnte damit umgehen, weil ich hunderte Ideen habe, was ich zu einem F-Akkord spielen kann. Auch die anderen von Toto hatten dieses Talent. Deshalb wurden wir immer wieder für Sessions gebucht.