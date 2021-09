Sterben muss Jedermann auch als Frau: Sommertheater in Rodaun

Kein Stück hat sich hierzulande mehr im kollektiven Gedächtnis eingenistet als der „Jedermann“. In Salzburg wurde zuletzt über Besetzungen ungewohnten Geschlechts (Glaube, Tod, Teufel ...) mit diesen Erwartungen gespielt.

In Rodaun wird das – mit weit weniger Aufmerksamkeit – auf die Spitze getrieben. Kaum Männer findet man in den beiden Schauspiel-Teams des ambitionierten Theaterprojekts. Und just die Titelrolle wird von drei Frauen gespielt. Willkommen bei „frauJEDERmann“.