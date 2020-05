Steinalt, steinreich und sexy

Mitte der Siebzigerjahre wurde zum ersten Mal über das Alter der Rolling Stones gespottet: dreißigjährige Männer als Rockstars – ein peinliches Schauspiel!

Heute sieht man das anders: Wenn klassische Musiker und Jazzer im sehr weit vorgerückten Jünglingsalter auf die Bühne dürfen – warum dann nicht auch Rocker? Es gilt die Daumenregel: Da der Rock ’n’ Roll immer so alt ist wie Mick Jagger, kann Mick Jagger nie zu alt für den Rock ’n’ Roll sein. Und Mick Jagger ist 69. Einhalb.

Derzeit beweisen die Ruhestandsverweigerer, dass sie nicht nur alt und reich sind (ihre bisher letzte Tournee brachte 2008 mehr als 600 Millionen Euro ein, Jagger wird auf eine halbe Milliarde Euro geschätzt), sondern auch nach wie vor sexy, zumindest im weitesten Sinn. Fünf Konzerte spielen sie demnächst, um das Bandjubiläum zu feiern: Am 25. und 28. November in London, am 8. Dezember in Brooklyn und am 13. und 15. Dezember in New Jersey. Die Karten waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Insider rechnen damit, dass die Band mit diesen wenigen Auftritten einmal abtesten will, wie gut sie noch in Form ist – um dann 2013 weitere Shows folgen zu lassen. Gitarrist Keith Richards – er wird am 18. Dezember 69 – ließ gegenüber der BBC solche Überlegungen anklingen. Österreich darf weiter auf ein Stones-Konzert hoffen. Klar ist aber auch eines: Eine Monstertournee wie früher werden sich die Herren nicht mehr antun. Auf der „Biggest Bang“-Tour 2008 war zum ersten Mal deutlich zu sehen, wie fragil der Gesundheitszustand von Richards ist. Der Gitarrist leidet an Arthritis sowie unter den Folgen seiner früheren Drogen- und Alkoholsucht und einer Gehirnblutung. Schlagzeuger Charlie Watts, 71, überstand 2004 eine Krebserkrankung. Und Gitarrist Ronnie Wood – mit 65 der Jüngling der Band – gilt wegen seiner Affinität zu Bier und Wodka als wandelndes Sicherheitsrisiko.