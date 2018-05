Steaming Satellites: „Ö3 sollte sich mehr trauen“

Auch wenn die Steaming Satellites so mit „Back From Space“ den einen oder anderen Song liefern, der auf Ö3 gespielt werden könnte, gelten sie immer noch als reine FM4-Band. Die Trennung, dass eine Band, die der eine Sender spielt, am anderen nicht vorkommt, wurde zwar mit dem Höhenflug von Wanda und Bilderbuch aufgebrochen. Trotzdem hält Krimplstätter Ö3 immer noch für zu wenig engagiert in Bezug auf österreichische Musik.

„Auch ein Mainstream-Pop-Sender hat einen gewissen Bildungsauftrag und sollte deshalb auch heimische Bands spielen, die nicht ganz in sein Konzept passen“, sagt er. „Ein Pop-Song kann noch so gut sein, aber sobald er Ecken und Kanten hat, spielen sie ihn nicht. Da könnten sie sich mehr trauen. Auch ich kann mir auf FM4 nicht alles anhören. Aber dann picke ich mir halt die Sendungen raus, die ich mag. Und zufällig stoße ich dann auf Neues, von dem ich noch nicht wusste, dass ich es mag. Und das ist doch auch der Sinn vom Radio: Dass man als Hörer auch mal über seinen Horizont hinaus blicken kann.“