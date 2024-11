Startenor Benjamin Bernheim im Konzerthaus: Ein wahrhaftiger Meisterinterpret

Hélio Vida, der Pianist an seiner Seite, gestaltet mit Verve seinen Part. Mit Charles Gounods „L’Absent“, bei dem Bernheim seine Tenorstimme mit zarten Schattierungen überzieht, leitet er über zum Liederzyklus „Le nuits d’été“ von Hector Berlioz. Da schöpft er alle Register seiner einzigartigen Voix mixte aus, legt bei „Villanelle“ mehr Kraft zu.

Berlioz‘ Vertonungen von Théophile Gautiers Gedichten sind eine Reise durch die Emotionen vom Frohsinn über die Melancholie und wieder zurück. Zum Ereignis gerät „der Geist der Rose“. Ein jähes Heben und Senken der Stimme in einer einzigen Verszeile sorgt für Dramatik in der richtigen Dosierung.

Bei Bernheim ist Gestalten ein künstlerischer Akt, aber den vollzieht er mit einer Natürlichkeit, sublim offenbart er die Essenz eines jeden Lieds, changiert wahrhaftig zwischen tiefsinniger Trauer und erfrischender Verschmitztheit.

Bei Puccinis Liedern ist der Operntenor Bernheim, der zuletzt als Hoffmann in Salzburg und an der Met in New York glänzte, in seinem Element. Sinnlich ersetzt er französischen Feinsinn mit authentischer Italianità. Samtige, warme Töne, weiche Linienführung changieren mit kraftvoll intonierten Passagen. Da bahnt sich ganz sacht schon der Cavaradossi aus der „Tosca“ an.