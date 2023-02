Start von KURIER TV: Neuer Name als logischer nächster Schritt

Für die bereits täglich über 155.000 Zuseher ist es mehr als nur ein neuer Name auf der Fernbedienung: KURIER TV hat nach Zustimmung der KommAustria schauTV als Fernsehsender des Medienhauses abgelöst. Das bringt eine stärkere inhaltliche Verschränkung mit dessen Plattformen, neue Sendungen, lineares Programm rund um die Uhr am Big Screen und via App und eine Mediathek mit Potenzial zum echten Player beim Online-Bewegtbild.

„Wir rücken mit unseren Inhalten als KURIER TV näher an die Themen der Tageszeitung sowie der Magazine, um unsere Inhalte noch abwechslungsreicher zu gestalten. Dabei nutzen wir die Synergien des KURIER Medienhauses, um für unsere Seherinnen und Seher ein attraktives Programm zu gestalten“, erklärt Programmleiter Marcel Schachinger.

Nach Monaten der engen Zusammenarbeit mit den Redaktionen des Medienhauses ist die Umbenennung der logische Schritt. KURIER TV bringt vom Start weg einige Programm-Neuheiten.