Stars und politisches Kino in Venedig

Mit "The Reluctant Fundamentalist" (Der zögernde Fundamentalist) ist dem Festival zur Eröffnung so der Spagat gelungen, Kino mit einer politischen Aussage zu zeigen und gleichzeitig namhafte Prominenz auf den Lido zu holen. Denn für die Premiere ihres Films hatte Nair auch ihre Darsteller Kate Hudson, Liev Schreiber und den Briten Riz Ahmed dabei, der die Hauptrolle spielt. Zur Galavorstellung schritten am Abend auch die Jury-Mitglieder wie Laetitia Casta und Samantha Morton über den roten Teppich vor dem Sala Grande. Außerdem war Liev Schreibers Lebensgefährtin, Hollywood-Star Naomi Watts, gekommen.



"The Reluctant Fundamentalist" erzählt vom Leben des jungen Pakistani Changez Khan. Nach einem Studium an der US-Elite-Uni Princeton beweist er in einem Unternehmen in New York sein Talent als Wirtschaftsprüfer. Changez legt schnell eine kometenhafte Karriere hin, lernt ein nettes amerikanisches Mädchen kennen und kann sein Glück vom amerikanischen Traum kaum fassen. Doch dann greifen Terroristen 2001 das World Trade Center an - und Changez` Leben bricht nach und nach auseinander.