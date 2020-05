Starpianist greift türkische Regierung an

Der international bekannte Pianist Fazil Say hat die türkische Regierung für den gegen ihn laufenden Strafprozess wegen Islam-Beleidigung verantwortlich gemacht. Man wolle ihn anderthalb Jahre ins Gefängnis stecken, damit er an Allah glaube, sagte der Künstler am Montagabend dem Nachrichtensender CNN-Türk. Die ganze Welt lache über das Verfahren. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 42-jährigen vor, über den Kurznachrichtendienst Twitter islamfeindliche Kommentare verbreitet und damit religiöse Hetze betrieben zu haben.



In seinen ersten öffentlichen Äußerungen seit Beginn des Prozesses im Oktober machte der bekennende Atheist Say der islamisch-konservativen Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan schwere Vorwürfe: "Entscheidet jetzt schon die Regierung, ob jemand an Allah glaubt oder nicht?" Unterstützer des Künstlers sehen den Prozess als Beispiel für die immer stärker werdenden Einschränkungen der Meinungsfreiheit im EU-Bewerberland Türkei. Das Verfahren wird am 18. Februar fortgesetzt.