Starkes Start-Wochenende der Comicverfilmung "Aquaman" in den USA

In der düsteren Welt der DC-Comics ist er eine Leuchtfigur: " Aquaman" räumt an den nordamerikanischen Kinokassen und weltweit ab. Die Comicverfilmung mit Jason Momoa spielte am Wochenende bei ihrem Start in den USA und Kanada nach ersten Schätzungen über 67 Millionen Dollar (rund 59 Millionen Euro) ein. Nach einem fulminanten Debüt in China kamen damit weltweit schon über 482 Millionen Dollar zusammen, wie das Branchenportal „Boxoffice Mojo“ berichtete. Unter der Regie von James Wan („Saw“) wirken neben Momoa Stars wie Nicole Kidman, Amber Heard, Patrick Wilson und Willem Dafoe mit.

Als weitere Neueinsteiger lieferten sich die Musical-Verfilmung „Mary Poppins' Rückkehr“ und der Action-Film „Bumblebee“ in Nordamerika ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz. Nach ersten Schätzungen hatte Mary Poppins mit gut 22 Millionen Dollar die Nase vorn. Emily Blunt spielt darin unter der Regie von Rob Marshall das berühmte Kindermädchen. „Bumblebee“, aus dem Universum der „ Transformers“-Filmserie um fantastische Kampfroboter, verbuchte bei seinem Start rund 21 Millionen Dollar.