Starkes Finale in Venedig: Nicht heimatlos, nur hauslos

Die 77. Filmfestspiele in Venedig gingen in ein besonders starkes Finale – dank der zweifachen Oscarpreisträgerin Frances McDormand in „Nomadland“.

Seit beginn des Festivals galt der amerikanische Wettbewerbsbeitrag der in China geborenen Regisseurin Chloé Zhao als großer Favorit und schaffte es locker, alle hochgeschraubten Erwartungen zu erfüllen. Allein, dass Zhao die resolute Frances McDormand, berühmt als schwangerer Sheriff in „Fargo“ oder als rächende Mutter in „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“, für die Hauptrolle gewinnen konnte, erwies sich als Haupttreffer.