Geiger David Garrett: „Blockflöte würde ich auch gut hinbekommen“

Meine Eltern haben viel Wert auf eine klassische Ausbildung gelegt, sie haben wenig Pop und Rock zuhause gehört, was die Neugier bei mir nur gesteigert hat. Irgendwann, als ich Entscheidungen selber treffen durfte, in der Studienzeit in New York, musste ich mich damit umso mehr beschäftigen. Die verbotene Frucht musste gehört werden.

Wann ist eigentlich die Popmusik in Ihr Leben getreten? In der Kindheit hatten Sie dafür eher weniger Zeit ...

Die müssen das eh vorab abnicken. Es sind keine Cover, sondern Arrangements, da brauche ich von den Publishing Firmen grünes Licht. Ich habe bis jetzt wahnsinniges Glück gehabt. Auch bei Leuten wie Eminem, die normalerweise keine Covers von Originalsongs zulassen. Ich nehme schon auch an, dass die faszinierend finden, wieviel Vielfalt und Farbenreichtum ein Orchester in so ein Stück reinbringt.

Und was war der Soundtrack dieser Befreiungszeit?

Wenn du als Kind nicht die Beatles, die Stones, die Ramones, Led Zeppelin, Britney Spears, Michael Jackson gehört hast, also wenn du 50, 60 Jahre Popgeschichte nicht mitgekriegt hast, hörst du dir einfach alles an.

Sie haben ein Making-Of-Video gedreht, und vor dem Studioeingang auf der 27. Straße erzählen Sie, dass das früher eine Ausgehmeile war. Da haben Sie wohl einiges erlebt?

Da habe ich viel erlebt, sehr viel, zu viel (lacht). Ich vermisse das auch teilweise. Ich glaube, früher hatte ich, einfach weil der Erfolg sporadischer war, mehr Zeit für mich. Wenn du Person des öffentlichen Lebens wirst, schränkt dich das in deiner privaten Freiheit außerhalb deiner Wohnung total ein. In den letzten 15 Jahren stehen bei jedem Besuch in einer Bar, in einem Nachtclub, nicht mehr 15 oder 20 Paparazzi vor dem Club, sondern 200 Paparazzi im Club selber mit ihrem Handy. Wenn man wie ich eigentlich ein introvertierter Mensch ist, ist das eine enorme Einschränkung. Ich liebe es halt, anonym durch die Gegend zu ziehen. Das ist in manchen Ländern besser möglich als in anderen. In New York geht es ganz gut.

Eignet sich die Geige für diese Instrumentalversionen so gut, weil sie der menschlichen Stimme ähnelt?

Ja, das habe ich oft gesagt, aber ich glaube, im Endeffekt liegt es an etwas anderem: dem Willen, etwas gut hinzubekommen. Ich denke, wenn ich Blockflöte spielen würde, würde ich das mit genauso viel Willen und Einsatz ebenso gut hinbekommen. Ich bin froh, dass es die Geige ist und nicht die Blockflöte, nicht falsch verstehen (lacht). Ich bin vom Charakter so. Es wäre mir egal, ob es eine Panflöte oder Triangel ist, ich würde so lang dran rumbasteln, bis sich das geil anhört und die Leute sagen, „Hey, der spielt die Triangel wie kein Zweiter“.

Aber die Geige ist schon sexyer als die Triangel ...

Sie haben mich noch nie Triangel spielen gehört!