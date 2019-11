Stararchitekt und "Ironimus" Gustav Peichl gestorben

Er war eine Doppelbegabung und prägte als „Doppelgänger“, wie er sich in seiner Autobiografie nannte, die Zweite Republik mit. Gustav Peichl entwarf als Architekt etwa sieben ORF-Landesstudios und die Bundeskunsthalle in Bonn und konnte als Zeichner „ Ironimus“ auf über 12.000 Karikaturen, 30 Bücher und 100 Ausstellungen zurückblicken. Am gestrigen Sonntag ist Peichl nun 91-jährig gestorben.

Geboren am 18. März 1928 in Wien, studierte Peichl nach dem Besuch der Staatsgewerbeschule Mödling und der Bundesgewerbeschule in Linz an der Akademie der bildenden Künste in Wien in der Meisterklasse Clemens Holzmeister. Schon während des Studiums entstanden politische Karikaturen, mit denen er in Blättern wie „Kurier“, „Express“, „ Süddeutsche Zeitung“ und „Die Presse“ reüssierte und zuveritablen Medienstar avancierte. Mit legendären TV-Sendungen („Die Karikatur der Woche“, „Der Jahresrückblick in der Karikatur“) erreichte Peichl alias „ Ironimus“ ein Millionenpublikum.

1955 eröffnete er sein eigenes Architekturbüro in Wien und errang bald internationale Aufmerksamkeit und Anerkennung. Zu seinen bekanntesten Projekten zählen neben den ORF-Landesstudios - ironisch auch als „Peichl-Torten“ apostrophiert - die Bauten der Messe Wien, das neue Haus der Kammerspiele München, die Bundeskunsthalle Bonn, die Erweiterung des Städel Museums in Frankfurt, die Burgtheater-Probebühne im Arsenal, die Erdefunkstelle Aflenz und nicht zuletzt das 2001 eröffnete Karikaturmuseum in Krems mit dem Ironimus-Kabinett.