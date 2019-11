Gustav Peichl im Interview: „Ich achte auf die Sinnlichkeit“

KURIER: Herr Peichl, Sie begehen am 18. März Ihren 90. Geburtstag. Wie feiern Sie diesen Tag?

Gustav Peichl: Ich muss gestehen, dass ich es gar nicht weiß. Meine drei Kinder bereiten alles vor.

Ihre Kinder wohnen alle in Berlin und sind keine Architekten. Hätten Sie sich gewünscht, dass eines Ihrer Kinder in Ihre Fußstapfen tritt?

Nein. Niemand wollte es, und darum habe ich es auch nicht verhindern müssen. Der prominente Vater mit dem Architekten-Nachwuchs – da wäre nur eine Katastrophe herauskommen.

Wir sitzen im Wohnzimmer Ihres Hauses in der Himmelstraße in Grinzing. Sie wohnen hier seit 1962. Würden Sie es heute anders bauen?

Nein, denn ich bin sehr stolz darauf. Es war das erste Haus, das ich als Architekt entworfen habe und es hat viele Preise gewonnen. Es kommen nach wie vor viele Studierende, um es anzusehen. Als meine Frau noch lebte, ließ sie die Studierenden oft herein, vor allem Japaner. Das war immer sehr lustig.

Sie haben einmal gesagt, jedes Haus hat erogene Zonen. Wo sind diese Zonen hier in Ihrem Wohnhaus?

Es sind die Proportionen der Räume, Materialien, Funktionen, Farben und Formen. All das bewirkt, dass man sich schon beim Hereinkommen wohlfühlt. Überall gibt es Eros-Zonen, auch das Stiegengelände oder der Heizkörper kann das sein. Ich achte auf die Sinnlichkeit, wobei das nicht unbedingt immer mit Erotik zu tun hat, sondern mit Sinn im wahrsten Sinn des Wortes. Mein Credo ist, so zu bauen, dass man gerne in Häuser hinein- und ungern wieder hinausgeht.

Mir fällt auf, dass Ihr Haus sehr schlicht und modern wirkt – obwohl es so alt ist.

Ich habe immer einfache, sachliche und funktionale Architektur gemacht. Vor allem kleinteilige Proportionen wirken auf Menschen. Das Schlimme in Wien ist derzeit, dass Gebäude immer größer, höher und teurer werden und Immobilienentwickler die Immobilien für ihre finanziellen Zwecke missbrauchen. Ich denke etwa an das Projekt am Heumarkt. Gute Architektur bleibt dabei auf der Strecke. Bei derartigen Projekten ist nicht der Mensch das Maß aller Dinge, sondern der finanzielle Vorteil der Investoren.

Sie haben aber auch Hochhäuser wie den Millennium Tower (zusammen mit dem Architekten Boris Podrecca) geplant. Ein Fehler?

Nein, überhaupt nicht. Ich bin nicht prinzipiell gegen Hochhäuser. Sie sollen nur dort stehen, wo sie hinpassen. Gute Architektur muss dem Menschen dienen.