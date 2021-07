Star der Woche: EBOW

Und immer wieder hört man in ihren Songs präzise eingesetzte orientalische Melodielinien, sie sind quasi das Salz in der Suppe. Zugeständnis an ihre Roots? „Ich bin mit beidem aufgewachsen: MTV mit Tupac oder Run DMC - und türkischen, also orientalischen Songs von Sezen Aksu & Co. Bands wie Baba Zula find ich heute noch großartig. Und natürlich spiegeln sich beide Seiten in meiner Musik wider.“ Ebru nippt nochmal an ihrem Früchtetee, denkt kurz nach. „Eigentlich bin ich ganz froh darüber, dass sich vor vier Jahren diese Pause ergeben hat", sagt sie dann. "Ich wurde von den Medien schnell in ein Eck gedrängt, so die Hip-Hop-Türkin eben. Und damals war ich noch zu jung, um das zu bemerken.“