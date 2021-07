CDs der Woche

ELEKTROPOPPARALLELS

Es gibt derzeit keine bessere Popband als Mynth. Alles, was die Zwillinge Giovanna und Mario anfassen, ist stimmig – und, ohne je aufdringlich zu wirken, so unglaublich schön, dass man sich in jedem einzelnen Song verlieren möchte. Schon am Opener „Smog“ könnte man in der Endlosschleife hängen bleiben, was schade wäre, weil man dann traumhafte Tracks wie „Mirrors“, „Honey“ oder das düstere „Rose“ versäumen würde. (Seayou)