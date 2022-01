Star der neuen Marvel-Serie: Gaspard Ulliel bei Skiunfall gestorben

Der französische Schauspieler Gaspard Ulliel ist tot. Er starb im Alter von 37 Jahren nach einem Skiunfall, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch unter Verweis auf sein Management und seine Familie berichtete. In übereinstimmenden Medienberichten hieß es, der Unfall habe sich am Dienstagnachmittag in Savoyen ereignet.

Ulliel spielt in der neuen Marvel-Disney-Serie "Moon Knight" (ab März auf Disney+) den Midnight Man, und damit den Kontrahenten von Oscar Isaac.

Ulliel wurde am 25. November 1984 in der Nähe von Paris geboren und erlangte unter anderem mit dem Film "Mathilde - eine große Liebe" von Jean-Pierre Jeunet Bekanntheit. 2005 erhielt er für seine Rolle in dem Film einen César als bester Nachwuchsschauspieler. Internationale Aufmerksamkeit bekam er zudem als junger Hannibal Lecter in "Hannibal Rising" von Peter Webber aus dem Jahr 2007.

Preisgekrönt war auch Ulliels Verkörperung des jungen Yves Saint Laurent in "Saint Laurent" von Bertrand Bonello, für die er den Prix Lumières als bester Darsteller erhielt. Zuletzt wurde er als Hauptdarsteller in "Einfach das Ende der Welt" des Frankokanadiers Xavier Dolans 2017 mit dem César als bester Schauspieler gewürdigt.

Frankreichs Premierminister Jean Castex schrieb auf Twitter, Ulliel und das Kino hätten sich über alle Maßen geliebt. Seine Auftritte werde man von nun an mit schwerem Herzen sehen.