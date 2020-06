Stanley Kubricks Fotos: Er wusste, was er wollte

Ein altgedienter Fotograf mit 19“: Unter diesem Titel stellte das US-Magazin Look am 11. Mai 1948 ein Wunderkind namens Stanley Kubrick vor. Der aus der New Yorker Bronx gebürtige Teenager hatte für die Ausgabe des Hefts Wissenschaftler an der Columbia University abgelichtet – „und wie jeder erfahrene Fotograf wusste er genau, was er wollte.“ Bereits 1945 – Kubrick war damals noch an der Highschool – hatte der spätere Kult-Regisseur das Bild eines Zeitungshändlers teuer an Look verkauft.

Das Bank Austria Kunstforum Wien widmet nun „ Stanley Kubrick als Fotograf“ eine Ausstellung (ab 8. Mai - bis 13. Juli): Eine Auswahl der Fotos, die Kubrick zwischen 1945 und 1950 im Auftrag von Look schoss, wurde dafür im Gemälde-Format reproduziert. Dass die Bilder dadurch andere Bedeutungen annehmen, liegt auf der Hand: Kubrick selbst, erklärt Kuratorin Lisa Ortner-Kreil, lieferte nur Negative ab und sah seine Fotos meist erst im Magazin wieder. Als Kunstwerke waren sie nie gedacht.

Die Wiener Schau versucht nun, den ursprünglichen Kontext zu rekonstruieren: Neben den Fotostrecken, die Kubrick als Auftragsarbeiten schuf, sind die teils vergilbten Originalausgaben der Magazine ausgestellt, in denen sie zuerst erschienen.

