Die Anti-Primadonna

„Ich bin sehr glücklich über die Inszenierung von Sven-Eric Bechtolf, denn er erzählt die Geschichte unfassbar gut. Und Dirigent Franz Welser-Möst lotet alle Facetten der Partitur aus und trägt uns Sänger auf Händen. So eine Kombination findet man nur in Wien.“ Stoyanova muss es wissen, immerhin hat die Künstlerin erst Geige gelernt und auch fünf Jahre im Orchester gespielt. „Das war eine gute Schule, die mir heute sehr hilft. Ich höre das mit, was im Graben geschieht und sehe das Geschehen aus beiden Perspektiven. Ich kann mich so besser in das Orchester einfühlen.“

Die Wiener Staatsoper ist für die Kammersängerin „meine künstlerische Heimat“ geworden. „Hier fühle ich mich wohl, hierher komme ich immer gerne zurück.“

Die „Ariadne“ singt Stoyanova zum ersten Mal; weitere Strauss-Partien schließt sie nicht aus. „ Strauss hat so wunderbare Werke komponiert, und er hat die Frauen-Partien besonders geliebt. Eine „Arabella“, eine Marschallin im ,Rosenkavalier’ sind faszinierende Aufgaben.“ Lachend: „Sehen wir, wohin mich meine Stimme und die Angebote führen.“