Staatsoperndirektor Roščić wollte Jordans Vertrag nicht verlängern

Das KURIER-Interview, in dem Staatsopernmusikdirektor Philippe Jordan seinen Abschied vom Haus im Jahr 2025 ankündigt, schlägt in der Klassikwelt (und darüberhinaus) große Wellen. Jordan hat gemeint, die Oper sei auf einem "fatalen Irrweg", und vehemente Kritik an vielen Regisseuren geübt. Er wolle daher ab 2025 nicht mehr an der Oper tätig sein. Staatsoperndirektor Bogdan Roščić hat am Sonntag Jordan nun entgegnet - und stellt die Sache durchaus anders dar als der Dirigent: Jordan habe "seinen Vertrag gerne verlängern" wollen, aber das sei Roščić "aus anderen Gründen nicht möglich" gewesen.