Staatsoperndirektor Bogdad Roščić erhält Israel Friendship Award

Israels Botschafter, David Roet, begründete die Entscheidung damit, dass Roščić nach dem Terroranschlag vom 7. Oktober Solidarität mit Israel gezeigt habe. Auf der Oper stand mit roter Leuchtschrift "Bring them home", der Slogan für die Rückkehr der in den Gazastreifen entführten Geiseln.

Staatsoperndirektor Bogdad Roščić und der Rektor des österreichischen Hospizes in Jerusalem, Markus Bugnyár, sind am Dienstagabend mit dem Israel-Freundschaftspreis ausgezeichnet worden.

"Wohlwollende und vernünftige Menschen können und werden sich nicht darüber streiten, was am 7. Oktober passiert ist", sagte Roščić bei der Preisverleihung in Wien-Donaustadt, um aber zu ergänzen: "Diese Menschen können und werden sich darüber streiten, was nach dem 7. Oktober passiert ist, in Israel und Gaza."

Solche Meinungsverschiedenheiten würden insbesondere in Israel selbst am hitzigsten diskutiert. "Sicherlich gibt es in der heutigen Welt für Befürworter eines säkularen Staates wie mich eine Menge, mit dem man nicht einverstanden sein kann", so der Kulturmanager.

Auf das Danach nach dem Großangriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas ging auch Bugnyár in seiner Dankesrede ein. Der Rektor des Pilgerhauses der katholischen Kirche Österreichs in der Jerusalemer Altstadt sagte, er fühle sich durch den Preis "geehrt, privilegiert" und gleichzeitig "beschämt.

Warum? Weil wir in einer Zeit leben, wo die offensichtliche Selbstverteidigung und die vorhersehbar militärische Antwort Israels auf brutale Terrorakte, Vergewaltigung und Mord durch die Hamas immer wieder erklärt werden müssen, und zwar so vielen Menschen rund um den Erdball. Als ob andere Länder anders agieren würden."