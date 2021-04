Roščić und Prohaska im Gespräch: "Was macht ein Fußballer in der Oper?"

Die beiden wechseln jetzt thematisch die Sportart. Prohaska erzählt, wie er mit Placido Domingo Fußball gespielt hat – und „dafür sorgen musste“, dass dieser Tore schießt, was gar nicht so leicht war.

Prohaska: Ich war schon einmal überrascht, weil der Domingo mit einem Mieder gespielt hat ... Ich habe ihm gesagt, er soll sich einen Meter vors Tor stellen und warten. Die ersten zwei oder drei Mal hat er dann aus einem Meter vorbeigeschossen. Ich hab mir halt gedacht, es ist eine Ehre für mich, mit dem großen Domingo zu spielen … aber am liebsten hätte ich ihn geschimpft.

Herbert Prohaska, Ihre Tochter war hier in der Staatsoper in der Ballettschule?

Prohaska: Sie hat mit sechs Jahren hier angefangen. Und sie hat doppelt so viel trainiert wie ich.

Roščić: Ich bewundere die Disziplin dieser Kinder sehr, sie sind in sehr zartem Alter in Wahrheit schon Spitzenathleten.

Sportler und Kulturleute stehen einander, so heißt es, oft misstrauisch gegenüber. Die einen halten die anderen für arrogant, die anderen die einen für primitiv. Jetzt sehe ich: Das stimmt nicht.

Roščić: Ja, es gibt das Kulturinteresse auch als Lifestyle-Faktor. Und dann braucht man das vielleicht, dass man sagt: Na ja, der geht ins Stadion, aber ich, ich sitz’ in der Oper! Aber gibt es diese Haltung heute wirklich noch? Das wäre ja zum Sterben peinlich.

Prohaska: Ich erinnere mich, die ersten paar Male, die ich in der Oper war, bin ich wirklich in der Pause gefragt worden, was macht ein Fußballer in der Oper? Und ich wusste gar nicht, was soll ich drauf sagen. Sport, Kultur und Musik sind doch die drei Säulen unseres Lebens!

Ihr Vater war Jazzfan?

Prohaska: Ja, ein unglaublicher! Wir hatten zu Hause nur Platten von Jazz und Schlager. Wenn mein Großvater da war, durften wir keinen Jazz spielen. Aber wenn er im Wirtshaus war, haben wir nur Jazz gehört. Mein Vater hatte wirklich im Schlafzimmer den Harry James, eingerahmt über dem Bett. Einmal war mein Vater nicht da, da hat mein Großvater das Bild aufs Klo gehängt.

Roščić: Ich erinnere mich daran, wie meine Mutter manchmal montenegrinische Volkslieder gesummt hat, das war wunderschön, sehr exotisch. Bei mir hat es ernsthaft begonnen mit den Beatles, aber irgendwann ist Punk passiert und das war es dann.

Der spätere Staatsoperndirektor hat in Linz Gitarre und Bass in Rockbands gespielt, parallel dazu aber auch Musiktheorie und Konzertgitarre gelernt. Die Oper entdeckte er über Schallplatten und durch eine Fernsehübertragung von „Carmen“, die berühmte Zeffirelli-Inszenierung.

Roščić: Carlos Kleiber hat dirigiert. 500 Statisten, kettenrauchende Arbeiterinnen der Zigarettenfabrik in Sevilla, sodass man die Bühne kaum gesehen hat.

Prohaska: Und da kommen wir wieder zum Fußball: Zeffirelli war fanatischer AS-Roma-Anhänger.