Staatsoper: Jonas Kaufmann und Anja Harteros bejubelt

Ausnahmezustand im Haus am Ring. Denn die aktuelle Spielserie (Reprisen: 26., 29. April und 2. Mai) von Umberto Giordanos Verismo-Reißer „Andrea Chénier“ wartet mit großen Namen auf. Und wo Jonas Kaufmann oder Anja Harteros draufsteht, sind die Smartphones gezückt, ist der Jubel garantiert, kann sich selbst ein Kameramann beim Schlussapplaus vor den Vorhang verirren.

Großes Kino also an der Wiener Staatsoper, das seine Entsprechung auf musikalischer Seite erst nach ein paar Anlaufschwierigkeiten fand. Denn allzu viel geprobt dürfte man in den rudimentären Resten von Otto Schenks optisch einst feiner Inszenierung nicht haben. Und so erinnerte dieser „Andrea Chénier“ anfangs an eine naturgemäß sehr souverän servierte Nummernrevue.