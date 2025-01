Staatsoper: In finsteren Zeiten singen – von den finstern Zeiten

Auch diesen Sommer wird bei den Salzburger Festspielen die von Georg Nigl konzipierte, tatsächlich grandiose Reihe der „Kleinen Nachtmusiken“ fortgesetzt: In einem Saal der Edmundsburg bringt der Bariton zusammen mit dem Pianisten Alexander Gergelyfi und dem Schauspieler August Diehl eine stimmige, in sich verzahnte Abfolge von Liedern und Texten zu einem bestimmten Thema, etwa zu Krieg und Kriegsgräueln, zu Gehör – vor nur 80 Gästen.

Sag mir, ... Für einen höchst intensiven Abend ist allerdings keine derart intime Situation vonnöten. Das bewies Nigl am Donnerstag in der ausverkauften Wiener Staatsoper mit „Die letzten Tage der Menschlichkeit?“. Das Konzept war jenes der „Kleinen Nachtmusiken“, umgesetzt allerdings mit Vladimir Jurowski am Flügel und Burgtheaterschauspieler Nicholas Ofczarek: Mit nur etwa zehn Fundstellen aus „Die letzten Tage der Menschheit“ von Karl Kraus spannte er einen Bogen von der anfänglichen Euphorie über die Erkenntnis, dass einem der Krieg gestohlen bleiben könne (wenn selbst der normale Esser nicht satt werde), bis zum völligen Wahnsinn an der Front.

© Wiener Staatsoper / Michael Pöhn

Natürlich taucht zwischendurch die Kriegsreporterin Alice Schalek auf. Und Ofczarek interpretierte auch jenen Brief, den Paulus Manker in seiner überbordenden Inszenierung des Szenenreigens als Epilog brachte: Anna gesteht ihrem „inniggeliebten“ Mann, der doch nicht gefallen ist (sondern Geld schickte), von einem anderen schwanger zu sein: „Verzeihe es mir, lieber Franz, vielleicht stirbt das Kind und dann ist alles wieder gut.“ Am Ende ihres Briefes bedankt sie sich für das Geld. Sie kann es gut gebrauchen.

Nicholas Ofczarek zuzuhören, wie er nur mit Sprache und Dialektfärbung Charaktere schafft, war tatsächlich ein „Genuss“ (mit diesem Wort endete die frenetisch bejubelte Darbietung nach knapp 90 Minuten). Mit den paar heiteren Momenten – zum Beispiel über die Wucherpreise – sorgte er für einen Ausgleich zur meist sehr deprimierenden Musik.