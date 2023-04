Staatsoper 2023/24: Viele Stars, neue Preise und ein Abgang

2023/’24 allerdings werden die Kartenpreise in einigen Kategorien um etwa vier Prozent erhöht. Roščić: „Die letzte Preiserhöhung gab es 2018, seitdem beträgt die kulminierte Inflation 19 Prozent. Da können Sie sehen, wie zurückhaltend die knapp vier Prozent sind.“

Was man dafür zu sehen und zu hören bekommt? Einiges. So wird es gleich zwei Puccini-Premieren geben. Die Hausdebütantin Tatjana Gürbaca setzt dessen „Il Trittico“ in Szene; Philippe Jordan dirigiert die drei Einakter mit verschiedenen Besetzungen. Neu kommt auch Giacomo Puccinis „Turandot“ in der Deutung von Claus Guth, mit Franz Welser-Möst am Pult sowie Asmik Grigorian und Jonas Kaufmann.

Endlich ist am Ring zudem „Le Grand Macabre“ von György Ligeti zu erleben. Jan Lauwers inszeniert und choreografiert; am Pult steht Pablo Heras-Casado. Barrie Kosky vollendet mit „Così fan tutte“ seinen Mozart/Da Ponte-Zyklus; Philippe Jordan ist wieder sein Partner. Wagnerianer dürfen sich auf einen neuen „Lohengrin“ freuen, den Christian Thielemann leiten wird. Die Titelpartie singt David Butt Philip, als Elsa ist Malin Byström zu hören. Regie führen Jossi Wieler und Sergio Morabito. Dazu gibt es mit „Animal Farm“ (nach George Orwell) eine neue Oper von Alexander Raskatov, die Damiano Michieletto) in Szene gesetzt und von Alexander Soddy dirigiert wird.