"La Bohème": Alles in Cinemascope

Auch und wegen Manfred Waba, der den Römersteinbruch in- und auswendig kennt, der mit seinem Bühnenbild ein wesentlicher Erfolgsgarant ist. Halb Paris ist da auf den Beinen, etliche Statisten (Stelzengeher inklusive) beleben das kammerspielartige, weil meist in geschlossen Räumen spielende Werk. Rodolfo liebt Mimì, Mimì liebt Rodolfo – am Ende stirbt sie in seinen Armen und in einem Close-Up. Denn Dornhelm projiziert die intimen Szenen auf eine Leinwand, die auch als Mansarde dient. Große Gefühle und großes Kino im (über-)lebensgroßen Cinemascope-Format und in altbewährter Manier.