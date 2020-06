Sprechender Elch, der lügt wie ein Weltmeister

Ein Elch bricht mit Krach durchs Dach – und landet in der Scheune eines Buben namens Max: "Oh, hi!", sagt der Elch zu Max, der seinen Augen nicht traut: "Entschuldige das Chaos." Denn der Elch kann sprechen. Rülpsen kann er auch. Und lügen "wie ein Weltmeister."

"Mitten in der Winternacht" nennt sich diese holländische Weihnachtskomödie rund um den sprechenden Elch – und ist bestens geeignet für Menschen ab sechs Jahren. "Mitten in der Winternacht" beruht auf dem Kinderbestseller "Es ist ein Elch entsprungen" und wird im Rahmen des 26. Internationalen Kinderfilmfestivals gezeigt, das derzeit (bis 23. November) in Wien stattfindet; und dann zeitversetzt in Graz (26. 11. bis 2. 12.) und Linz (23. bis 30. 11.).

In Wien werden insgesamt 16 Filme aus der ganzen Welt gezeigt – darunter zehn österreichische Erstaufführungen. Bewusst präsentiert das Kinderfilmfestival die Filme in ihrer Originalfassung mit eingesprochener, deutscher Übersetzung. Eingesprochen deswegen, weil viele der brandneuen Arbeiten noch gar nicht synchronisiert sind; und auch, weil damit zart darauf hingewiesen werden soll, dass nicht alle Filme, die landläufig im Fernsehen oder auf DVD zu sehen sind, auch auf Deutsch gedreht wurden.