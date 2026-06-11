Doku über Sportfreunde Stiller: Ganz nah am Band-Leben

Sich selbst mit der Kamera für eine Doku begleiten, und das über zehn Jahre hinweg - so lautete ursprünglich mal der Plan der Sportfreunde Stiller. “Das haben wir dann einen Sommer lang geschafft”, wie Bassist Rüdiger Linhof dem KURIER Anfang des Jahres in München lachend erzählte. So entschied man sich dann doch dafür, das Filmen an jemanden auszulagern, “der sich auskennt in diesem Bereich”, so Sänger Peter Brugger. Das Ergebnis ist heute (Freitag) um 23.30 Uhr in der ARD zu sehen: “Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand” nennt sich die 90-minütige Doku, in der die Bandgeschichte von Beginn an aufgerollt wird und die drei Musiker gemeinsam zurückblicken. Die Kamera ist dabei, wenn Konzerttermine in einen großen Kalender eingetragen werden, ebenso wie in den Augenblicken vor großen Auftritten.