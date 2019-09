"Spionage!" im Museum Niederösterreich: Der große Lauschangriff

Die Idee an sich ist bestechend: Das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich von St. Pölten widmet sich in einer Sonderausstellung der Spionage quer durch die Jahrhunderte – und präsentiert bis 19. Jänner 2020 großspurig „39 Fälle“. Wobei man eine lockere Auffassung davon hat, was ein Spionagefall ist. Denn für das Team rund um Direktor Christian Rapp reicht es schon, wenn jemand der Spionage verdächtigt wird.