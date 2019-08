39 Spionagefälle: Bespitzelung, Verrat, Mord

Fall 1 reicht ins Römische Reich zurück, wo sich Getreidehändler um die Versorgung der Truppen gekümmert haben. Bis sie von Feldherrn dazu genutzt wurden, um Informationen aus anderen Lagern zu erhalten. Aus den Händlern wurde die Spionage-Spezialeinheit der „Frumentarii“.

Natürlich tauchen in den 39 Fällen die bekannten Geheimdienste wie der israelische Mossad, der russische KGB oder der amerikanische CIA auf. Fall 38 setzt sich auch mit dem ehemaligen Mitarbeiter des amerikanischen Nachrichtendienstes NSA, Edward Snowden, auseinander. Seit er dessen Überwachungsmethoden an die Öffentlichkeit gebracht hat, muss er in Russland im Exil leben. Um seinen Fall in St. Pölten zeigen zu können, musste das Museum sogar mit dessen Anwalt in Hongkong Kontakt aufnehmen.