Spartensender zeigen "reaktionäres Frauenbild"

Gibt es in Medien generell einen Trend zu klischeehaften Frauen-/Männer-Bildern? Ständig lesen wir, dass Männer nur an Sex denken und Frauen nicht einparken können. Beobachten Sie als Medienwissenschaftler diesen Diskurs?

Ja, auf jeden Fall. Das gibt es seit den 90ern. Man muss das in größeren gesellschaftspolitischen Zusammenhängen sehen. Dort, wo Frauen immer wichtiger geworden sind, sich Zugang zu Bildung und Karriere verschafft haben, wurden sie in der Populärkultur angefeindet und als gefährliche Subjekte dämonisiert, die die männliche Arbeitswelt gefährden – "Basic Instinct"-mäßig. Oder sie werden zurückbeordert auf ihre klassische reaktionäre Position. Als Konsumentin, Hausfrau, Mutter. Zwischen diesen Kräftefeldern verortet sich das.

Warum machen da auch so viele weibliche Journalisten mit?

Weil es Mainstream ist und weil sie dem ungefährlichen Mainstream angehören wollen. Mit der Mehrheit mitschwimmen und sich so Vorteile verschaffen. Schreiben, was die Masse denkt.

Es gilt als unsexy, als Journalistin eine feministische Position einzunehmen?

Dieser reaktionäre Schub zu sagen, Feminismus ist out und die Frauenbewegung hat sich überlebt, weil sie eh schon alles erreicht hat, ist ja nicht nur das, was Männer an Frauen herantragen, sondern auch etwas, das Frauen spaltet. Wir haben es unverkennbar mit einem Frauenbewegungsbashing zu tun.

Zurück zum Fernsehen: Sehen Sie eine Trendwende zu neuen Rollenbildern?

Die Frage ist, wo wird die Trendwende stattfinden? Wo ist die Vielfalt von neuen Rollenbildern möglich? Sicher nicht im Fernsehen. Höchstens in alternativen Kanälen, aber vor allem im Internet. Dort gibt es Möglichkeiten, mit Rollenbildern zu experimentieren und Stereotypen zu hinterfragen. Das Fernsehen ist immer Mainstream, es überliefert nur klassische Rollenbilder.