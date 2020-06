Spanischer Kultautor Javier Tomeo gestorben

Die surrealistische Atmosphäre seiner Bücher rückte den Autor nach Meinung von Literaturkritikern in die Nähe des Malers Francisco de Goya (1746-1828) sowie des Filmemachers Luis Buñuel (1900-1983). Er wurde oft auch mit dem österreichischen Autor Thomas Bernhard (1931-1989), dem Sieger des Georg-Büchner Preises 1970, verglichen.

Durch den Tod Tomeos verliere die spanische Literatur "einen seiner erlauchtesten Vertreter", erklärte in einer ersten Reaktion die Bildungs- und Kulturministerin der Regionalregierung der Autonomen Gemeinschaft von Aragón, Dolores Serrat. Der Präsident des Schriftstellerverbandes von Aragon, José Luis Corral, würdigte Tomeo als "Bezugspunkt der surrealistischen Literatur".

Die Fans von Tomeo dürfen sich unterdessen auch nach dem Ableben des Autors auf ein neues, letztes Buch freuen: Er wolle Anfang nächsten Jahres "El Amante Bicolor" (Der zweifarbige Liebhaber) veröffentlichen, sagte der Gründer und Direktor des Verlags Anagrama, Jorge Herralde, zu EFE. Tomeo habe ihn erst vor zwei Wochen vom Krankenhaus aus angerufen und ihm gesagt, dass das Buch per Post unterwegs sei. "Seine Begeisterung war trotz der Situation überschäumend", erzählte Herralde.

Der 1932 in Quicena in Aragon im Nordosten Spaniens geborene Tomeo erwarb Diplomabschlüsse in Jus und Kriminologie, bevor er in Spanien in den 1970er Jahren in der Literatur größer herauskam. Er heiratete nie und hinterlässt auch keine Kinder. Die Beerdigung soll nach Angaben eines Verlagssprechers wahrscheinlich am Dienstag im Friedhof Montjuic in Barcelona stattfinden.