Soundtrack zum Zeitalter der Sozialmedien

Die Kommunikation ist ein logisches, im Kraftwerk-Kanon aber ein wenig unterspieltes Thema. Bartos schloss mit "Communication" diese Lücke – und lieferte so einen Vor-Soundtrack für das Sozialmedien-Zeitalter. Es gehe darum, so Bartos bereits 2003, wie sich durch elektronische Medien die Inhalte unserer Kultur verändern.

Diese Veränderung ist gewaltig – und wirft bis heute Fragen auf, über die man beim Nach-Hören sinnieren kann. "Schau mich an/ich bin die Botschaft", heißt es in "I’m the Message". Und in "Electronic Apeman: "Die Zukunft passiert uns, während wir andere Dinge tun."